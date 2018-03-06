06/03/2018 14:40


Acı haber geldi şehit sayısı 9'a yükseldi

Fuat Demir

8 askerin şehit düştüğü çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Fuat Demir, tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın 41. gününde Keltepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 8 kahraman askerimiz şehit düşmüş 13’ü de yaralanmıştı.  Yaralı askerler arasında yer alan ve Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Jandarma Uzman Çavuş Fuat Demir bugün son nefesini verdi. Muğla Dalamanlı nüfusuna kayıtlı şehit Fuat Demir’in cenazesi yarın memleketinde toprağa verilecek.

 

necdet sivasli
Azerbaycan ile ayrılmaz bir parçayız
eser nisan yagmur
Rüyaların Dili
Sigmar Gabriel
Almanya'dan Salih Müslim'in iadesi konusunda ilk açıklama
ilkgul karaca
Kadınlar ve Anneler Günü
Ricardo Quaresma
Ricardo Quaresma’ya verilen ceza belli oldu
İlgili Haberler
Ankara Sanayi Odası

ABD Büyükelçiliği karşısına asılan afişte dikkat çeken mesaj

mevlüt çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Salih Müslim'e artık rahat yok'

sağanak yağış

Perşembe gününe dikkat 44 şehirde sağanak bekleniyor

Keltepe

Teröristler 8 askerin şehit olduğu tepede yine pusu kurdu

Son Dakika Haberleri
necdet sivasli

Azerbaycan ile ayrılmaz bir parçayız

eser nisan yagmur

Rüyaların Dili

Sigmar Gabriel

Almanya'dan Salih Müslim'in iadesi konusunda ilk açıklama

Ricardo Quaresma

Ricardo Quaresma’ya verilen ceza belli oldu

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Kadınlar ve Anneler Günü

Merhabalar, Bu hafta kadınlar için önemli 2 gün bir arada kutlanacak. “Dünya Kadınlar Günü” ve İngiltere ve Birleşik Krallıkta erkenden kutlanan “Anneler Günü”.   WOW - WOMEN OF ...

Devam