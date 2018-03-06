Acı haber geldi şehit sayısı 9'a yükseldi
8 askerin şehit düştüğü çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Fuat Demir, tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın 41. gününde Keltepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 8 kahraman askerimiz şehit düşmüş 13’ü de yaralanmıştı. Yaralı askerler arasında yer alan ve Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Jandarma Uzman Çavuş Fuat Demir bugün son nefesini verdi. Muğla Dalamanlı nüfusuna kayıtlı şehit Fuat Demir’in cenazesi yarın memleketinde toprağa verilecek.