06/03/2018 13:48


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Salih Müslim'e artık rahat yok'

mevlüt çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,, terör örgütü PYD eski eş başkanı Salih Müslim'in iadesine ilişkin açıklama yaptı

Bakan, bu konuda girişimlerinin olduğunu, yarın saat 14.30 gibi Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Almanya'da bir araya geleceklerini söyledi.

"Bu çabalarımız, sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslim nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız. Gerekli yakalama kararı dahil, tüm aldığımız kararları aktararak resmi olarak her ülkeden isteyeceğiz. Peşini bırakmayacağız artık ona da rahat yok."


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