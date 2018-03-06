06/03/2018 12:08


Perşembe gününe dikkat 44 şehirde sağanak bekleniyor

sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son rapora göre bu hafta içi birçok ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji’den gelen son haberlere göre perşembe günün 44 şehirde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yurdun geri kalanında ise hafif yağmur ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hafta ortasında yükselen sıcaklıklar perşembe günü bir miktar düşse de hafta sonu tekrar yükselişe geçecek.

HAFTA SONU GÜNEŞLE GELECEK

Yağmurlu geçen günlerin arından, haftanın son günleri yaklaşırken güneş kendini gösterecek. Cumartesi sonlanacak yağışların ardından Türkiye güneşli bir hafta sonu yaşayacak. Gelecek hafta yine en güncel hava durumu haberleri sozcu.com.tr tarafından okurla buluşturulacak.

 

necdet sivasli
Azerbaycan ile ayrılmaz bir parçayız
eser nisan yagmur
Rüyaların Dili
Sigmar Gabriel
Almanya'dan Salih Müslim'in iadesi konusunda ilk açıklama
ilkgul karaca
Kadınlar ve Anneler Günü
Ricardo Quaresma
Ricardo Quaresma’ya verilen ceza belli oldu
İlgili Haberler
Ankara Sanayi Odası

ABD Büyükelçiliği karşısına asılan afişte dikkat çeken mesaj

Fuat Demir

Acı haber geldi şehit sayısı 9'a yükseldi

mevlüt çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Salih Müslim'e artık rahat yok'

Keltepe

Teröristler 8 askerin şehit olduğu tepede yine pusu kurdu

Son Dakika Haberleri
necdet sivasli

Azerbaycan ile ayrılmaz bir parçayız

eser nisan yagmur

Rüyaların Dili

Sigmar Gabriel

Almanya'dan Salih Müslim'in iadesi konusunda ilk açıklama

Ricardo Quaresma

Ricardo Quaresma’ya verilen ceza belli oldu

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Kadınlar ve Anneler Günü

Merhabalar, Bu hafta kadınlar için önemli 2 gün bir arada kutlanacak. “Dünya Kadınlar Günü” ve İngiltere ve Birleşik Krallıkta erkenden kutlanan “Anneler Günü”.   WOW - WOMEN OF ...

Devam