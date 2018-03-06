Perşembe gününe dikkat 44 şehirde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son rapora göre bu hafta içi birçok ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji’den gelen son haberlere göre perşembe günün 44 şehirde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yurdun geri kalanında ise hafif yağmur ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hafta ortasında yükselen sıcaklıklar perşembe günü bir miktar düşse de hafta sonu tekrar yükselişe geçecek.

HAFTA SONU GÜNEŞLE GELECEK

Yağmurlu geçen günlerin arından, haftanın son günleri yaklaşırken güneş kendini gösterecek. Cumartesi sonlanacak yağışların ardından Türkiye güneşli bir hafta sonu yaşayacak. Gelecek hafta yine en güncel hava durumu haberleri sozcu.com.tr tarafından okurla buluşturulacak.