06/03/2018 08:14


Teröristler 8 askerin şehit olduğu tepede yine pusu kurdu

Keltepe

Geçtiğimiz günlerde 8 askerin şehit düştüğü Keltepe’de teröristlerin ikinci bir saldırı yapmak için ıslak battaniyelerin altına gizlendiği ortaya çıktı. Ancak teröristler İHA'lardan kaçamadı

Suriye'nin Afrin bölgesinin Racu beldesinde 8 Mehmetçiğin şehit olduğu 1083 rakımlı Kel Tepe bölgesindeki teröristlerin ikinci bir saldırı yapmak istediği ancak İHA’ları atlatamadığı ortaya çıktı. Mevzileri, Türk askeri karşısında koruyamayacaklarını bilen hainler İHA’lardan gizlenmek için ıslak battaniye kullanmaya başladı. Ancak bu plan milli İHA’lara karşı tutmadı!

Akşam Gazetesi'nden Levent Albayrak'ın haberine göre; PYD/PKK’lı teröristlerin iki kat ıslak battaniyeyi üzerlerine sarıp ağaç altlarına saklandı. Ancak milli İHA’lar tıpkı şemsiyeli kamuflajda olduğu gibi ıslak battaniye tuzağını da berteraf etti. İkinci saldırı hazırlığındaki yaklaşık 40 terörist etkisiz hale getirildi.

ADIM ADIM TEMİZLİK

Racu ve köylerini PYD/PKK’dan temizleyen komando ve ÖSO güçleri, örgütün batıdaki savunma hattını kırıp ilçede hâkimiyeti ele geçirdi. PYD’ye ait silah ve mühimmatlar bulunurken EYP ve mayınların imhasına başlandı.

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