İlan yayınlandı 10 bin polis alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yeni dönem POMEM polis alımı başvurusu hakkında ilan erişime açıldı

Buna göre lisans mezunlarından 7 bin 200 erkek, 800 kadın ve önlisans mezunlarından ise bin 800 erkek ile 200 kadın olmak üzere toplamda 10 bin öğrenci adayının alınacağı duyuruldu.

10 BİN ÖĞRENCİ ALINACAK

Polis Akademisi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada “Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 22. Dönem için lisans mezunlarından 7.200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır.

İSTENEN ŞARTLAR VE BELGELER YAYIMLANACAK

Ön başvurular Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak olup, ön başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler aynı sitede önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.” denildi.