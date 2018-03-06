06/03/2018 07:44


İstanbul'da şafak vakti dev operasyon çok sayıda gözaltı var

istanbul operasyon

İstanbul'da önceden tespit edilen adreslere yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri tarafından önceden belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 40 şahsın gözaltına alındığı öğrenildi 

Kartal Soğanlık mahallesi üzerinde bir apartman dairesine baskın yapan polis ekipleri, evde bulunan şahısları etkisiz hale getirdi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, pompalı tüfek ve mermi uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, alınan sağlık raporlarının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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