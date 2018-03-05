On numara çekiliş sonuçları belli oldu 5 Mart 2018

Milli Piyango İdaresi tarafından her perşembe günleri oynanan On numara çekilişinde 5 Mart Pazartesi günü kazandıran rakamlar açıklandı

813. hafta çekilişi az önce tamamlandı ve çekiliş sonuçları paylaşıldı. Bir önceki çekiliş sonuçlarına göre, 10 bilen 4 kişi 85 bin 416 lira tutarında ikramiye kazanmıştı.

Kazanan rakamlar

5 Mart On Numara sonucu: 02 - 05 - 10 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 23 - 27 - 30 - 41 - 42 - 47 - 50 - 54 - 63 - 66 - 68 - 70 - 73 - 77