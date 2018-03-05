05/03/2018 20:20


Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili flaş açıklama

Prof. Dr. Ahmet Ercan

Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen ‘Türkiye´nin Deprem Gerçeği’ konulu konferansa katılan Prof. Dr. Ahmet Ercan önemli açıklamalarda bulundu

Ercan, depremin yerin biçimini değiştiren, yeraltı kaynakları ile enerjiyi oluşturan yararlı bir doğa olayı olduğunu belirterek, “Her deprem bir atom santralinden daha fazla enerji üretir. Bu yerin altında şu anda beklemektedir. Depremler olmasa kömür yatakları olmaz. Mesela Düzce’nin bulunduğu yer birinci sınıf tarım alanı ve sulak bir kesimdir. Bunu yapan altından geçen kırıklardır. Deprem olmasa Marmara Denizi, Sapanca Gölü olmazdı. Depremler aslında Allah’ın sevdiği ülkelere bir bağışıdır. Olaya böyle bakmak lazım. Depremden ölmemek için eğitimin artması ve yoksulluğun kalkması gerekiyor” dedi.

Türkiye’de depremlerin ortalama oluş derinliğinin 7 ile 10 kilometre arasında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Bütün depremler yer kabuğunun ilk 10 kilometre içerisinde olur. İlk 10 kilometre gevrek ve kırılgandır. Türkiye’de son 100 yılda 112 tane yaklaşık yıkıcı deprem oldu. 100 yılda 86 bin kişi öldü. 300 bine yaklaşık kişi yaralandı” diye konuştu.

Türkiye’deki depremlerin yüzde 57’sinin Kuzey Anadolu fayında gerçekleştiğini ifade eden Prof. Dr. Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’deki depremlerin yüzde 33’ü göçüntü türü olan Batı Anadolu’dadır. Yüzde 13’ü de Doğu Anadolu kırığı üzerindedir. Türkiye’de deprem açısından en sakıncalı olan yer Kuzey Anadolu kırığıdır. Karabük, Kuzey Anadolu kırığının sadece 55 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Bu yüzden depremden etkilenecek illerden bir tanesidir.”

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara’da iki büyük deprem beklenildiğini belirterek, “Kuzey Marmara’da 6.4 ile 6.7 arasında ve 7.0 ile 7.2 arasında deprem olacaktır. Yaptığım araştırmalara göre İstanbul’da deprem 2045’ten önce olamaz. Deprem bilimciler her an deprem olabilir diyorlar ama hiçbirinde kanıt yok” dedi.


Fi Çi final
Fi Çi final bölümü fragmanı yayınlandı
On numara
On numara çekiliş sonuçları belli oldu 5 Mart 2018
Prof. Dr. Ahmet Ercan
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili flaş açıklama
LPG
PÜİS açıkladı LPG’ye indirim geldi
Yavuz Karan
CHP'li eski il başkanı Yavuz Karan hayatını kaybetti
İlgili Haberler
On numara

On numara çekiliş sonuçları belli oldu 5 Mart 2018

Göbelek ve Kureybe

TSK ve ÖSO güçleri 2 köyü daha teröristlerden arındırdı

bartın sel

Yollar kapandı 300 kişiden haber alınamıyor

Esenyurt Belediyesi

Esenyurt Belediyesi karıştı polis olay yerinde

Son Dakika Haberleri
Fi Çi final

Fi Çi final bölümü fragmanı yayınlandı

LPG

PÜİS açıkladı LPG’ye indirim geldi

Yavuz Karan

CHP'li eski il başkanı Yavuz Karan hayatını kaybetti

CHP

CHP-DP görüşmesinde neler yaşandı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Hocalı katliamı 2

Dün birinci bölümünü paylaştığımız “Dağlık Karabağ Savaşında Ağdam'daydım! (Yaşanmış Gerçek Bir Hikâye)”nin 2.bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. “Sovyetler Birliği yeni dağılmış ve ülkenin dağılması sırasında ortaya çıkan kargaşa ...

Devam