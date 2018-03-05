TSK ve ÖSO güçleri 2 köyü daha teröristlerden arındırdı

TSK ve ÖSO güçleri tarafından Afrin'in Göbelek ve Kureybe köyleri terör örgütü üyelerinden temizlendi

Zeytin Dalı Harekatında 45. gün geride kaldı. Alınan son bilgiye göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Göbelek köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cindesres beldesine bağlı Kureybe köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 114'ü köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 144 bölgeyi kontrol altına aldı.