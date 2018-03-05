05/03/2018 11:23


Yollar kapandı 300 kişiden haber alınamıyor

bartın sel

Bartın Kirazlı Barajı'nda suların aşırı yükselmesi sonucu nedeniyle 300 kişiden haber alınmadığı öğrenildi

Bartın'ın Derecik Köyü Muhtarı Necmi Alkız, "Dün akşam saatlerinde köyümüzün üç mahallesine giden yol, baraj suları nedeniyle sular altında kaldı. Su seviyesi o kadar yükseldi ki, suyun direk tellerine değmesi sonucu gece boyunca patlamalar oldu. Şimdi direkler de sular altında. Üç mahallede en az 300 kişi dün geceden bu yana elektriksiz kaldı, suları ve ekmekleri yok. Birkaç arkadaşım beni aradı, yardım istiyorlar. Aramadığım, derdimi anlatmadığım yer kalmadı" dedi.

Yağmurun çok şiddetli yağmaya devam ettiğini belirten Alkız, "Yükseklerde karlar da bu yağmurla eridi. Barajda iki tane tünelden su tahliyesi yapıldığını söylediler. Ancak su azalmıyor, her geçen saat sular hızla yükseliyor. Tahliye ettiklerini söyledikleri suyun, on kat fazlası yukarıdan geliyor. Köylüler muhtar olduğum için benim çözüm üretmemi istiyor. Ben de devletimin yetkililerini aradım. Devlet Su İşleri halledecek deniliyor ama yapılan bir şey yok. Barajın tahliye kapakları olmaz mı? Birileri sesimizi duysun, AFAD buraya geldi. Biz nasıl bekliyorsak onlar da burada bekliyor. Devletin botu, teknesi yok mu? Oradaki insanlara en azından ekmek ve su götürelim" diye konuştu.

Öte yandan, Kirazlı Barajı'nda su tahliyesi için kullanılan iki tünelden bir tanesin çalıştırılamaması nedeniyle, su tahliyesinin istenilen oranda yapılamadığı ve su seviyesinin de bu sebepten dolayı kontrolsüz şekilde yükseldiği öğrenildi.


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