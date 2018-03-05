05/03/2018 11:17


Esenyurt Belediyesi karıştı polis olay yerinde

Esenyurt Belediyesi

İstanbul Esenyurt Belediyesi'nin ek hizmet binasına pompalı tüfekle giren bir kişi sevgilisini vurarak intihar etti

Bu sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda Nazım Hikmet Bulvarı’nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası’na gelen  B.Ö. (43) pompalı tüfekle içeriye girdi. B.Ö. burada çalıştığı öğrenilen ve ilişkisi olduğu iddia edilen M.B. (42) adlı kadını alıkoyarak bir odaya kapattı. Odada M.B.’yi vuran B.Ö. ardından aynı silahla intihar etti. Cinayeti işlyen B.Ö. ve M.B.’nin evli oldukları ve yasak aşk yaşadıkları iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Özel harekat ekipleri de belediye binasına geldi.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada Esenyurt Belediyesi’nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi’nin bulunduğu ek hizmet binasında görevli M.B. (42), B. Ö. adlı kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etmiştir. Olay tamamen adli vaka olup, saldırının kurumumuza yönelik olmadığını bildiririz. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam etmektedir”


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