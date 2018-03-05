Başkentte 12 DAEŞ şüphelisi gözaltında

Başkentte terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılardan 12'si yakalandı. Operasyonun "önceden planlandığı" belirtilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin yabancı uyruklu oldukları, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlarının tespit edildiği öğrenildi.