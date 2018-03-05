05/03/2018 07:46


Meteorolojiden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

şiddetli fırtına

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi bu akşam saatleri için bazı illeri şiddetli fırtına konusunda uyardı

Yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güneybatıdan zaman zaman kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat) beklendiği belirtildi.  Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi. 


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