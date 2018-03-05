Genç kadının cansız bedeni feci halde bulundu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün akşam tarlada bir kadın cesedi bulundu. Cesedin, 23 yaşındaki Dilara Kandak'a ait olduğu tespit edildi

Çıplak halde battaniyeye sarılarak tarlaya gömülen ve sadece baş kısmı dışarıda duran ceset savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Dilara Kandak'ın 2 çocuk annesi olduğu ve bir süredir eşinden ayrı yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.