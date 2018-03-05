05/03/2018 07:43


Genç kadının cansız bedeni feci halde bulundu

Dilara Kandak

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün akşam tarlada bir kadın cesedi bulundu. Cesedin, 23 yaşındaki Dilara Kandak'a ait olduğu tespit edildi

Çıplak halde battaniyeye sarılarak tarlaya gömülen ve sadece baş kısmı dışarıda duran ceset savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Dilara Kandak'ın 2 çocuk annesi olduğu ve bir süredir eşinden ayrı yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Mehmet Özmen
Akit TV haber müdüründen AK Parti'ye yönelik sert açıklamalar
zeytin dalı harekatı
TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını paylaştı
ankara operasyon
ABD Elçiliği'nin kapatılmasının ardından başkentte dev operasyon
Vertigo hastalığı
Vertigo nedir ve tedavisi nasıl olur
Alman basını
Alman basını özetleri 5 Mart 2018
İlgili Haberler
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği güvenlik tehdidi nedeniyle açılmayacak

şiddetli fırtına

Meteorolojiden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

hava durumu

Havalar ısınıyor ama yağış yurdu etkisi altına alacak

Kadınlar Günü

Kadınlar şiddete ve sömürüye karşı yürüdü

Son Dakika Haberleri
Mehmet Özmen

Akit TV haber müdüründen AK Parti'ye yönelik sert açıklamalar

zeytin dalı harekatı

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını paylaştı

ankara operasyon

ABD Elçiliği'nin kapatılmasının ardından başkentte dev operasyon

Vertigo hastalığı

Vertigo nedir ve tedavisi nasıl olur

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Hocalı katliamı 2

Dün birinci bölümünü paylaştığımız “Dağlık Karabağ Savaşında Ağdam'daydım! (Yaşanmış Gerçek Bir Hikâye)”nin 2.bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. “Sovyetler Birliği yeni dağılmış ve ülkenin dağılması sırasında ortaya çıkan kargaşa ...

Devam