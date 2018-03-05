05/03/2018 07:16


Havalar ısınıyor ama yağış yurdu etkisi altına alacak

hava durumu

Meteorolojiden alınan son tahminlere göre hava sıcaklığı artacak ancak yağışlı hava ülke genelinde etkili olacak

İstanbul haftaya yağmurla başlarken hava sıcaklıkları da artacak. Bugün 11 derece dolaylarında seyredecek sıcaklıklar, salı günü 15 dereceye, çarşamba günü ise 18 dereceye kadar yükselecek.

Yurdun batı kesimleri salı günü 20 derecelere kadar ısınırken yağmur etkisini kaybetmeyecek. Ardahan, Kars, Ağrı ve Erzurum’da ise kar bekleniyor, hava sıcaklıkları Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde eksi değerlere kadar inecek.

HAVALAR BUGÜN NASIL OLACAK

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Adana, Mersin, Nevşehir, Kırşehir, Zonguldak, Düzce, Karabük, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


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