Kadınlar şiddete ve sömürüye karşı yürüdü

8 Mart Kadınlar Platformu Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda miting düzenlendi. Miting öncesi polis çevrede güvenlik önlemi aldı

“8 Mart" isimli miting öncesinde Özgürlük Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. İncirli Caddesi ve meydana giden yollar polis bariyerleriyle kapatıldı. Meydana girmek isteyenlerin üzeri ve çantaları tek tek arandı. Yağmur ve soğuk havaya rağmen Dikilitaş Caddesi üzerinde bir araya gelen kadınlar yürüyüş boyunca "Savaşa, OHAL'e, cinsiyetçiliğe karşı, bedenimiz, emeğimiz ve özgürlüğümüz için DİRENİYORUZ", “Eşit işe ücret”, “Kadın katliamına işçi kıyımına doğanın talanına AKP’nin yalanına son”, “Tek bir kadının yaşamını bile tek bir adama bırakmayacağız”, “Ücretli köleliği son”, “Sınıfsal, ulusal, cinsel, sömürüye son”, “Kadınlar savaş istemiyor”, “En büyük şiddet savaştır, barış istiyoruz”, “Barışı kadınlar örecek”, “Nefrete inat yaşasın hayat”, “Ev işçilerine insanca yaşacak ücret” döviz ve pankartları taşıdı. Çok sayıda kadın örgütünün yer aldığı mitingte kadınların sömürüye, gerici baskılara ve şiddete karşı tepkileri dikkat çekti.