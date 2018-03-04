04/03/2018 13:39


Kadınlar şiddete ve sömürüye karşı yürüdü

Kadınlar Günü

8 Mart Kadınlar Platformu Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda miting düzenlendi. Miting öncesi polis çevrede güvenlik önlemi aldı

“8 Mart" isimli miting öncesinde Özgürlük Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. İncirli Caddesi  ve meydana giden yollar polis bariyerleriyle kapatıldı. Meydana girmek isteyenlerin üzeri ve çantaları tek tek arandı. Yağmur ve soğuk havaya rağmen Dikilitaş Caddesi üzerinde bir araya gelen kadınlar yürüyüş boyunca "Savaşa, OHAL'e, cinsiyetçiliğe karşı, bedenimiz, emeğimiz ve özgürlüğümüz için DİRENİYORUZ", “Eşit işe  ücret”, “Kadın katliamına işçi kıyımına doğanın talanına AKP’nin yalanına son”, “Tek bir kadının yaşamını bile tek bir adama bırakmayacağız”, “Ücretli köleliği son”, “Sınıfsal, ulusal, cinsel, sömürüye son”, “Kadınlar savaş istemiyor”,  “En büyük şiddet savaştır, barış istiyoruz”, “Barışı kadınlar örecek”, “Nefrete inat yaşasın hayat”, “Ev işçilerine insanca yaşacak ücret” döviz ve pankartları taşıdı. Çok sayıda kadın örgütünün yer aldığı mitingte kadınların sömürüye, gerici baskılara ve şiddete karşı tepkileri dikkat çekti.

 

Pepe
Beşiktaş’ta büyük şok 1 ay boyunca sahalardan uzak kalacak
Kadınlar Günü
Kadınlar şiddete ve sömürüye karşı yürüdü
Davide Astori
İtalyan futbolcu Davide Astori otel odasında ölü bulundu
Meral Akşener
Meral Akşener'den CHP ile ittifak iddialarına yanıt
WhatsApp
Whatsapp yeni özelliğini kullanıcılarına sunacak
İlgili Haberler
yağışlı hava

Hava sıcaklıkları azalıyor ve yurt sağanak yağış etkisi altına girecek

yangın haberleri

Heybeliada’da korku dolu anlar, farklı ilçelerden ekipler gönderildi

terörist

Flaş haber çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü

fırtına

İstanbul ve çevresi için kritik uyarı

Son Dakika Haberleri
Pepe

Beşiktaş’ta büyük şok 1 ay boyunca sahalardan uzak kalacak

Davide Astori

İtalyan futbolcu Davide Astori otel odasında ölü bulundu

Meral Akşener

Meral Akşener'den CHP ile ittifak iddialarına yanıt

WhatsApp

Whatsapp yeni özelliğini kullanıcılarına sunacak

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Hocalı katliamı 2

Dün birinci bölümünü paylaştığımız “Dağlık Karabağ Savaşında Ağdam'daydım! (Yaşanmış Gerçek Bir Hikâye)”nin 2.bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. “Sovyetler Birliği yeni dağılmış ve ülkenin dağılması sırasında ortaya çıkan kargaşa ...

Devam