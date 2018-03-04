04/03/2018 08:36


Hava sıcaklıkları azalıyor ve yurt sağanak yağış etkisi altına girecek

yağışlı hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son tahminlere göre yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey kesimlerde 2 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinden sonra il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 13

İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Erzurum: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı 5

Diyarbakır: Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17


Meral Akşener
Meral Akşener'den CHP ile ittifak iddialarına yanıt
WhatsApp
Whatsapp yeni özelliğini kullanıcılarına sunacak
Sayısal Loto
Sayısal Loto çekiliş sonuçları 3 Mart 2018
zeytin dalı harekatı
TSK açıkladı 2 bin 612 terörist etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe Akhisarspor
Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak
İlgili Haberler
yangın haberleri

Heybeliada’da korku dolu anlar, farklı ilçelerden ekipler gönderildi

terörist

Flaş haber çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü

fırtına

İstanbul ve çevresi için kritik uyarı

çamurlu bot

Afrin'den yürek burkan fotoğraf

Son Dakika Haberleri
Meral Akşener

Meral Akşener'den CHP ile ittifak iddialarına yanıt

WhatsApp

Whatsapp yeni özelliğini kullanıcılarına sunacak

Sayısal Loto

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 3 Mart 2018

zeytin dalı harekatı

TSK açıkladı 2 bin 612 terörist etkisiz hale getirildi

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Hocalı katliamı 2

Dün birinci bölümünü paylaştığımız “Dağlık Karabağ Savaşında Ağdam'daydım! (Yaşanmış Gerçek Bir Hikâye)”nin 2.bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. “Sovyetler Birliği yeni dağılmış ve ülkenin dağılması sırasında ortaya çıkan kargaşa ...

Devam