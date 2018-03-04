Heybeliada’da korku dolu anlar, farklı ilçelerden ekipler gönderildi

Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesinde bulunan bir binada yangına Büyükada, Maltepe, Kartal ve Kadıköy ilçelerinden yardım ekipleri gönderildi

Yangına müdahale eden vatandaşlardan birisi, yangını duyar duymaz koştuklarını belirterek, “Cephe sımsıcaktı. Cepheyi sulandırdık. Sirayeti de önledik. Ucuz kurtardık. Allah kurtardı. Allahtan rüzgar yoktu” dedi. Heykeltraş Leyla Aktaş Rosenberger ise, “Burada bir sistem yok. Arka bahçemde dumanlar gördüm. biz ekibimle beraber yangın bizim eve sıçramasın diye soğutma çalışması yaptık. Bütün kıcılcımlar bizim eve doldu. Biz burada kendi başımızayız. Hiçbir şekilde yardım yok. Ben çocukken de böyleydi. Abimler yangın olunca koşarlardı. Evden eşyalar alınırdı. Biz yaşlanıyoruz. Hiçbir şekilde adalara bir sistem kurulmuyor” ifadelerini kullandı.

Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. 3 bina tamamen yanarken, yangında ölen yada yaralanan kimse olmadı. Binaların ikisinin yazlık olarak kullanıldığı öğrenildi.Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.