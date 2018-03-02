02/03/2018 15:41


Afrin'den yürek burkan fotoğraf

çamurlu bot

TGRT Haber'de yer alan görüntülerde kahraman askerlerimizin çamurlu botları verilen mücadeleyi bir kez daha milyonların gözü önüne serdi

Afrin’in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri ile Bilal köy tepesi kurtarıldı. Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekatın da katıldığı operasyonlardan dikkat çeken görüntüler geliyor. Son gelen fotoğraf ise adeta hafızalara kazındı. TGRT Haber'de yer alan görüntülerde operasyondan dönen askerlerin çamurlu botları Mehmetçiğin zor şartlarda verdiği mücadeleyi gözler önüne serdi.

 

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