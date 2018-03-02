02/03/2018 15:34


Diyarbakır Valiliği açıkladı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçesinde ikinci bir duyuruya kadar 41 köy ve 73 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır Valiliği’nden operasyon ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir" dendi.


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