02/03/2018 15:31


Karaköy'de korku dolu anlar

yangın

İstanbul Beyoğlu Karaköy'de bir binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın, Beyoğlu Emekyemez Mahallesi Yolcu Hamam Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın restoran olarak kullanılan çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Saat 14.00'da çıkan yangında alevlerin yükseldiğini görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Fatih, Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.


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