02/03/2018 12:14


Meriç bölgesinde 2 Yunan askeri yakalandı işte son gelişmeler

yunan askerleri

Meriç bölgesinde sınıra yakın noktada iki Yunan askeri Türk devriyeleri tarafından yakalandı

Meriç bölgesinin Kastanies - Pazarkule sınırı yakınında devriye gezen 2 Yunan askerinin, kötü hava şartları nedeniyle Türk topraklarına girdikleri iddia edildi ve Türk devriyeleri tarafından yakalandıklarını açıklandı.Açıklamada, 2 Yunan askerinin formalite işlemleri için Edirne’de bulundukları ve Yunanistan’a dönmeleri için Türk makamları ile temasların sürdürüldüğü belirtildi. 2 Yunan askerinin kötü hava şartları nedeniyle yollarını kaybedip Türk topraklarına girdikleri tahmin ediliyor.


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