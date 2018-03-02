Afrin şehitleriyle ilgili paylaşım yapan şahıslara soruşturma başaltıldı

Afrin operasyonu devam ederken dün çıkan çatışmada şehit düşen 8 askerimizle ilgili sosyal medyadan çirkin paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı

Hakaret içerikli paylaşımların tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatan başsavcılıklar, çok sayıda sosyal medya hesabını da takibe aldı. Bazı cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde, terör örgütü lehine propaganda yapanlara, şehitlere hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara yönelik sosyal medya hesaplarının izlenmesi için özel birimler oluşturulduğu öğrenildi.