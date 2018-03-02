ByLock kullanıcısı 66 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 23 ilde FETÖ'nün haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla 66 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Ankara il ve ilçelerinde görevliyken KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 66 öğretmen hakkında 02.03.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 22 ilde devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.