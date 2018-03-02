02/03/2018 11:00


ByLock kullanıcısı 66 öğretmen hakkında gözaltı kararı

ByLock kullanıcısı

Ankara merkezli 23 ilde FETÖ'nün haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla 66 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Ankara il ve ilçelerinde görevliyken KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 66 öğretmen hakkında 02.03.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 22 ilde devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

 

seçim ittifakı
O partiler ittifak konusunda anlaştı
Beyazıt Öztürk
Ünlü şovmen açıkladı Beyaz Show bu hafta yayınlanmayacak
terörist
Flaş haber çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü
yakalanan yunan askeri
Atina'dan yakalanan Yunan askerleri hakkında flaş açıklama
devlet bahçeli
MHP liderinden Afrin şehitleri için başsağlığı mesajı
İlgili Haberler
terörist

Flaş haber çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü

fırtına

İstanbul ve çevresi için kritik uyarı

çamurlu bot

Afrin'den yürek burkan fotoğraf

sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valiliği açıkladı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son Dakika Haberleri
seçim ittifakı

O partiler ittifak konusunda anlaştı

Beyazıt Öztürk

Ünlü şovmen açıkladı Beyaz Show bu hafta yayınlanmayacak

yakalanan yunan askeri

Atina'dan yakalanan Yunan askerleri hakkında flaş açıklama

devlet bahçeli

MHP liderinden Afrin şehitleri için başsağlığı mesajı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Hocalı katliamı 2

Dün birinci bölümünü paylaştığımız “Dağlık Karabağ Savaşında Ağdam'daydım! (Yaşanmış Gerçek Bir Hikâye)”nin 2.bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. “Sovyetler Birliği yeni dağılmış ve ülkenin dağılması sırasında ortaya çıkan kargaşa ...

Devam