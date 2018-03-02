02/03/2018 07:55


Sıcaklıklar artıyor sağanak yağış kapıda

kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son tahminlere göre hafta sonu yağışlı hava tüm yurdu etkisi altına alacak

İstanbul’da kısa süre etkisini gösteren kar ısınan havayla beraber geride kaldı. Son dakika hava durumu verilerine göre yeni bir yağmurlu hava dalgası geliyor ancak hava sıcaklıkları artıyor. Yurdun doğusunda ise soğuk hava ve kar yine etkili olacak. Yağışlı hava önümüzdeki haftanın ortasına kadar yurdu terk etmeyecek.

HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

Meteoroloji’nin verilerine göre, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) artacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Hakkari çevresinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


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