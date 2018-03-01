Teröristlere ait sığınağın içinden çıkanlar şok etti

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait bulunan sığınağın içinden keskin nişancı tüfeği, 11 mermi, 3 el bombası,10 tüp, çok sayıda örgütsel doküman ile çeşitli cins ve miktarda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi

Çeşitli hastalıklar için kullanılan İlaç, pansuman malzemeleri, enjektör ve makas gibi tıbbi malzemelerin yanında dikkat çeken bir detay daha vardı. Hastane laboratuvarlarında kullanılan kan tahlil tüpleri. İçerisinde kan da bulunan bu tüpleri örgüt üyelerinin nerede yada nasıl tahlil ettirdiği merak konusu oldu.