01/03/2018 08:07


Park halindeki 4 iş makinesi cayır cayır yandı

ümraniye

Gece yarısı 04.00 sıralarında, Ümraniye'deki İmes Sanayi Sitesinde bulunan bir nakliye firmasının otoparkında çıkan yangında 4 iş makinesi cayır cayır yandı

Ümraniye'deki İmes Sanayi Sitesi'nde inşaat firmasının otoparkında park halinde bulunan Vinç'te henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede yan tarafta bulunan ve park halinde olan başka bir vinç ve 2 forklift aracına sıçradı. İş makinelerinde ardı ardına patlamalar meydana gelirken, olayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrası iş makineleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangını gören Hüseyin Akbey “ Biz çalışıyorduk, dışarı çıktığımızda patlama sesleri duyduk. Baktık araçlar yanmaya başlamış, itfaiyeye haber verdik hemen. Yüksek ihtimalle kendisi yanmaya başladı, kundaklama falan yok bence, kimseyi görmedik” şeklinde konuştu.

İtfaiye ekipleri iş makinesinde soğutma çalışması yaparken, polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

ümraniye
Park halindeki 4 iş makinesi cayır cayır yandı
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