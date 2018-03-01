01/03/2018 07:57


İstanbul'daki taksilerde yolculuk yapmak bugün 1 lira

BiTaksi

Akıllı telefon uygulaması BiTaksi'nin kullanıcıları, kampanya çerçevesinde yalnızca 1 TL'ye İstanbul'da yolculuk yapabilecek

Banka, kredi kartı ya da BKM Express seçeneğiyle taksi çağıran yolcular, indirim kodu girmeden 30 TL'ye kadar 1 TL ödeyerek seyahat edebilecek. 30 TL'nin üzerinde yolculuk yapan kullanıcılara ise tutar üzerinden 29 TL indirim uygulanacak. BKM Express'in de dahil olduğu bu kampanyadan tüm BiTaksi kullanıcıları yararlanabilecek.


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