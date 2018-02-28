28/02/2018 20:18


Gülay Mübarek'in kabusu olan şahıs Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Gülay Mübarek

Hatay'da yaşayan 29 yaşındaki Gülay Mübarek'i sosyal medyadan taciz ve tehdit eden Erdoğan K.(44) sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı

Hatay’da yaşayan Gülay Mübarek’i sosyal medya hesabından taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen Erdoğan K., genç kızı tehdit suçundan adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, yazışmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Erdoğan K., Kozan Cezaevi’ne gönderildi.


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