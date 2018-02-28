28/02/2018 10:07


Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili paylaşım yapan 7 şüpheli gözaltında

terör propagandası

TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı harekatı ile ilgili sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle Van'da 7 kişi yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatının ardından, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapan kişileri takibe aldı.Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda il genelinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili sosyal medyada terör propagandası yapan ve gerçek dışı paylaşımlarda bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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