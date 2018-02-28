28/02/2018 09:32


Deniz Gezmiş yaşasaydı 71 yaşında olacaktı

Deniz Gezmiş

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO)’nun kurucu üyesi olan Deniz Geçmiş bugün yaşasaydı 71 yaşında olacaktı

Deniz Gezmiş 28 Şubat 1947 yılında Ankara Ayaş’ta dünyaya geldi. Lise yıllarından itibaren hayatını Türkiye’nin aydınlık geleceğine adayan Gezmiş, bugün dahi Türkiye’de gençliğin ve devrimci hareketin mücadelesinde yaşamını sürdürüyor.

Yaşamını Türkiye’nin eşit ve özgür geleceği için mücadeleye adayan, ülkenin ilerici ve yurtseverlerinin yüreklerinde ölümsüzleşen Deniz Gezmiş, kendisine yönelik saldırıların hiç eksilmediği bu dönemde yine 6. Filo ile cisimleşen emperyalizme ve ona secde eden gericiliğe karşı bir sembol olmayı sürdürüyor.

Babasına yazdığı son mektubunda devrime ve sosyalizme adadığı hayatı için “Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığı süre içinde, fazla şeyler yapabilmektir” demişti Deniz Gezmiş.


Ahmet Altan
Ahmet Altan 5 yıl 11 ay hapse mahkum edildi
Pavel Kafka
Çekya’nın Ankara Büyükelçisinin gergin anları gözlerden kaçmadı
patlama
Kuru yük gemisinde patlama 1 ölü 1 yaralı
turker erturk
Siyasi Hedefler Farklı Başarı İmkansızdır
eser nisan yagmur
Cevap: AŞK
İlgili Haberler
Ahmet Altan

Ahmet Altan 5 yıl 11 ay hapse mahkum edildi

patlama

Kuru yük gemisinde patlama 1 ölü 1 yaralı

terör propagandası

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili paylaşım yapan 7 şüpheli gözaltında

sağanak yağış

Meteorolojiden üst üste kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Son Dakika Haberleri
Pavel Kafka

Çekya’nın Ankara Büyükelçisinin gergin anları gözlerden kaçmadı

turker erturk

Siyasi Hedefler Farklı Başarı İmkansızdır

eser nisan yagmur

Cevap: AŞK

necdet sivasli

Hocalı soykırımı: 1

 Yazarlarımız
mustafa oz

Kargaşa

Belirsizlik, kararsızlık aldı başını gidiyor. Yarın hatta birkaç saat sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Siyaset kendi başına ayrı bir karmaşa içinde. Kimse kendisinin eleştirilmesini istemiyor. ...

Devam