Deniz Gezmiş yaşasaydı 71 yaşında olacaktı

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO)’nun kurucu üyesi olan Deniz Geçmiş bugün yaşasaydı 71 yaşında olacaktı

Deniz Gezmiş 28 Şubat 1947 yılında Ankara Ayaş’ta dünyaya geldi. Lise yıllarından itibaren hayatını Türkiye’nin aydınlık geleceğine adayan Gezmiş, bugün dahi Türkiye’de gençliğin ve devrimci hareketin mücadelesinde yaşamını sürdürüyor.

Yaşamını Türkiye’nin eşit ve özgür geleceği için mücadeleye adayan, ülkenin ilerici ve yurtseverlerinin yüreklerinde ölümsüzleşen Deniz Gezmiş, kendisine yönelik saldırıların hiç eksilmediği bu dönemde yine 6. Filo ile cisimleşen emperyalizme ve ona secde eden gericiliğe karşı bir sembol olmayı sürdürüyor.

Babasına yazdığı son mektubunda devrime ve sosyalizme adadığı hayatı için “Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığı süre içinde, fazla şeyler yapabilmektir” demişti Deniz Gezmiş.