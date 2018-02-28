28/02/2018 08:09


İstanbul'da DAEŞ'e yönelik dev operasyon

daeş operasyonu

İstanbul'un birçok ilçesinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok ilçede önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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