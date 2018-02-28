28/02/2018 07:54


Emniyet Müdürü ve polis memuru FETÖ'den tutuklandı

Mustafa Pınarcı

Antalya'da FETÖ örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Daire Başkan Yardımcısı, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Pınarcı ve 1 polis memurunun tutuklandığı öğrenildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takip yaptığı şüphelilere yönelik 23 Şubat günü bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Daire Başkan Yardımcısı, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Pınarcı gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca bir emniyet amiri, bir komiser ve bir polis memuru da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Mustafa Pınarcı ile adı açıklanmayan polis memuru tutuklanırken, emniyet amiri ile komiser adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.  

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