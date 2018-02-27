27/02/2018 11:05


Meteoroloji uyarmıştı ve İstanbul'da kar yağışı başladı

istanbul kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Edirne ve Trakya'dan sonra İstanbul'da da kar yağışı başladı

Kağıthane, Beşiktaş, Başakşehir, Çatalca, Beykoz, Çekmeköy ve Zeytinburnu'nda kar yağışı görülürken, Kadıköy ve Üsküdar'da da karla karışık yağmur yağıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok bulutlu ve yağmurlu havanın zaman zaman kentte karla karışık yağmura dönüştüğünü söyledi.Kocaman, yağışın akşam saatlerine kadar aralıklı olarak karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Daha çok Avrupa Yakası'nda görülen kar yağışı akşam kesilecek. Hava sıcaklığı yarın artarak 6-7 dereceye kadar çıkacak. Yarın sabah kentte yağmur görülüyor. Yağmurun gün boyu etkili ve kuvvetli olması bekleniyor. Yarın akşam saatlerinden itibaren de havanın birden soğumasıyla karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Sıcaklığın eksi 2'ye kadar düşmesi bekleniyor. Perşembe sabahı bu sistem İstanbul'u terk ederek doğuya kayacak." 

Kocaman, perşembe günü sıcaklığın 2 derece civarında olacağının tahmin edildiğini belirterek, perşembe ve cuma sabah saatleri için buzlanma ve don uyarısında bulundu. 

 


Fernandao
Fenerbahçeli Fernandao disiplin kuruluna sevk edildi
Yavuz Bingöl
Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı sağlık durumu nasıl
türkiye
Flaş gelişme Türkiye Çekya'ya nato verdi
Beşiktaş Fenerbahçe
Kupada dev derbiyi yönetecek hakem belli oldu
Beşiktaş Fenerbahçe
Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda
İlgili Haberler
berkin elvan davası

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davanın 5. duruşması başladı

kaçak maden

Kaçak maden ocağında zehirlenen 2 işçi can verdi

fırtına

Batı Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Zeytin Dalı Harekatı

Zeytin Dalı harekatında kaç terörist sağ ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
Fernandao

Fenerbahçeli Fernandao disiplin kuruluna sevk edildi

Yavuz Bingöl

Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı sağlık durumu nasıl

türkiye

Flaş gelişme Türkiye Çekya'ya nato verdi

Beşiktaş Fenerbahçe

Kupada dev derbiyi yönetecek hakem belli oldu

 Yazarlarımız
arzu sheridan

Yeni Başlayanlar İçin Kars

1- DOĞU EKSPRESİ : Doğu Ekspresi biletleri bulmak için hemen hazırlığa başlayın. Yataklı vagonlarda bulması çok zor ama benim gibi maceracı ve cesursanız  ben koltukta ...

Devam