Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davanın 5. duruşması başladı

Gezi Parkı olayları sırasında Okmeydanı'nda polisin attığı gaz fişeği sonucunda hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davanın 5. duruşması bugün görülüyor

Berkin Elvan'ın ablası Gamze Elvan'ın okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 16 Haziran 2013’te Okmeydanı’nda sabah saatlerinde ekmek almaya yolladığımız oğlumuz Berkin, polis tarafından başından gaz fişeğiyle vuruldu ve 269 gün komada yaşam mücadelesi verdi. Milyonlar olup uğurladığımız; bir halkın toprağına ve yüreğine değil, azmine ve umuduna emanet ettiğimiz Berkinimizin bugün beşinci duruşması.

İlk duruşma, evladımızı kaybettikten üç yıl sonra görüldü. Bu; davamızın sürüncemeye uğratılmasıdır. Milyonlarca insanın uğurladığı Berkin Elvan’ın davası yalnızlaştırılmaya çalışılıyor. Muktedirler geçmişten beri bu yöntemi kullanarak halkı yıldırma politikasını izliyorlar. Bizler, muktedirlerin uyguladığı politikalara rağmen davalarımızı, çocuklarımızı unutturmamak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Başta oğlumuz Berkin Elvan olmak üzere; Gezi’de yitirdiğimiz tüm evlatlarımız için, devlet tarafından katledilen bütün evlatlarımız için adalet istiyoruz. Bizler, evlatlarımızın faillerinin yargı önünde adil bir şekilde hesap vermesini istiyoruz. Bizler, hem tetiği çeken elin hem de emri verenin hesap vermesi gerektiğini unutmayacağız ve unutturmayacağız.