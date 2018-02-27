Kaçak maden ocağında zehirlenen 2 işçi can verdi
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan kaçak maden ocağında çalışan 2 işçi karbondioksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi
Gece yarısı saat 2.30 civarında Kozlu ilçesi Ören köyü yolu mevkiinde meydana gelen olayda kacak maden ocağında çalışan 2 işçinin karbondioksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi, gaz maskeleriyle girdikleri ocaktan Hasan Okumuş (47) ve Hayrettin Akdermioğlu’nu dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi.