Batı Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bu sabah saatlerinden itibaren, Batı Karadeniz bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı

Bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın bugün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ulaşımda aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.