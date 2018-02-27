27/02/2018 08:43


Batı Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bu sabah saatlerinden itibaren, Batı Karadeniz bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı

Bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın bugün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ulaşımda aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

 

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