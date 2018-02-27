Zeytin Dalı harekatında kaç terörist sağ ele geçirildi

TSK tarafından 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan Zeytin Dalı harekatının ilk gününden bu yana 58 terörist sağ olarak ele geçirildi

Sağ ele geçirilen teröristler daha sonra TSK tarafından, yurt içindeki adli işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili adli mercilerin talimatları doğrultusunda genel kolluk güçlerine teslim edildi.

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temelde Mehmetçik'in insanlığa ilişkin ortaya koyduğu önemli bir refleksin yer aldığını belirterek, "Kendisine kurşun sıkmış olsa bile, kendisine kurşun sıkan bir terör yapılanması içinde faaliyet göstermiş olsa bile 'aman' dileyene, teslim olana veya bir şekilde sağ ele geçirilene dokunulmaması doğrultusunda çok önemli bir fotoğraf var." dedi.

Mehmetçik'in ortaya koyduğu refleksin, bölgedeki çözüme ilişkin rol model olduğunu vurgulayan Ağar, şöyle konuştu: "Mehmetçik, ele geçirdiği silahlı unsurları yani teröristleri, kendisine kurşun sıkmış olsa bile istismar etmiyor yani kanunu işletiyor. Kişilerin kanun olmadığı, kişilerin travmalarıyla beraber ürettikleri vicdanlarının kanun olmadığı, kanunların işlediği bir fotoğraf var. Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri, kendisi ateş altında kalma pahasına olsa bile o topraklardan sağ çıkarıyor, onlara ihtimam gösteriyor ve bir şekilde onları adli makamlara teslim ediyor. En zor koşullarda dahi hukuki süreci işletiyor. Bu, coğrafyanın aradığı adalete dair bir çözümü de beraberinde getiriyor. Terörist de olsa adaletin işletildiği bir mekanizma var."

'Bazıları uyuşturucu ve cesaret hapı kullanıyor'

Teröristleri sağ ele geçirmenin zorluklarına işaret eden Ağar, teröristlerin ilginç motivasyonları olduğunu, bazılarının ise uyuşturucu ve cesaret hapı da kullandığını belirtti.

"Teslim oluyoruz." diyerek, bunu bir maske olarak kullanan teröristlerin, yaklaştıktan sonra kendisini patlatabildiğine dikkati çeken Ağar, "Daha önce Güneydoğu'daki mücadele alanlarında da görülmüştü, teslim olan teröristlerin, diğer teröristlerce vurulma riski bulunuyor. Diğer taraftan teröristi canlı şekilde teslim almaya çalışırken, Mehmetçik'in karşı karşıya kaldığı taktik zorluklar var. Çünkü kendinizi bir şekilde deşifre etmeniz, göstermeniz gerekiyor. Bu da teröristler tarafından ateş altına alınmanız gibi riskler üretiyor. Teröristleri sağ almanın bu açıdan zorlukları var." değerlendirmesini yaptı.

"Teröristler içinde kırılganlığa sebebiyet verdiği açık"

Ağar, teröristlerin teslim olmasının diğer teröristler üzerinde oluşturduğu etkiye ilişkin, "Teslim olan teröristlerin, daha sağlıklı, güvenli bir ortama kavuşması, bizim terörle mücadeledeki etkinliğimizi çok artırıyor. Diğer taraftan da bölücü terör örgütü altındaki teröristlerin zihinlerine bir ümit sokuyor. Çünkü Türk askerinin merhametine sığındıkları zaman yaşayabilecekleri, varlıklarını devam ettirebileceklerine dair bir ümit de ortaya çıkıyor. Teröristler içinde bir kırılganlığa sebebiyet verdiği açık. Bu, numara veya poz değil, doğal bir sonuç. Bunu da vurgulamakta fayda var." diye konuştu.