26/02/2018 10:54


Dikkat İstanbul'a kar geliyor hava sıcaklıkları düşecek

kar yağışı

Meteorolojiden alınan son tahminlere göre hava sıcaklığı 3-4 derece düşecek ve İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur, Perşembe günü ise kar yağışı bekleniyor

Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarının düşeceğini belirtti.Şen, ''Trakya'da kar yağışı başladı, yarın Tekirdağ da dahil sıcaklılar düşüyor. Çarşamba öğleden sonra ve perşembe günü İstanbul'da kar var. Nem yeterli ve sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşer. İstanbul - Ankara yolunda Bolu'da, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da kar ulaşıma engel olabilir, cuma biter'' dedi.

Meteorolojinin internet sitesinde yer alan tahminlere göre İstanbul'a çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe günü kar yağışı bekleniyor. 


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