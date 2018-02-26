26/02/2018 10:36


Sosyal medyada terör propagandası yapan 845 kişi gözaltında

terör propagandası

Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı harekatıyla ilgili sosyal medyadan terör propagandası yaptığı tespit edilen 845 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana, terör orgütlerine yönelik yürütülen harekata yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan ve provokatif eylemlere katıldığı tespit edilen 845 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.


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