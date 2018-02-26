Aladağ'daki faciada can veren Cennet'in günlüğüne yazdıkları ortaya çıktı

Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan kız öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 tarihinde çıkan yangında hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Cennet Karataş'ın günlüğüne yazdıkları dikkat çekti

Aladağ'daki davayı takip eden Sosyal Haklar Derneği #Aladaga1kala etiketi ile ailesinin izniyle Cennet'in günlüğünden bir sayfa paylaştı. İşte Cennet'in günlüğündeki o sözler: "Bugün okula gitmem için 8 günüm kaldı. 4. sınıfı bitirdim. 5.sınıfa geçtim. Aladağ'a Süleymancılara gidiyorum. Annem ve babam benim için her şeyi yapıyorlar. Ben de okumak için her şeyi yapıyorum. Eğer ben okursam kardeşlerimi de okuturum. Okumak için elimden gelen imkanları değerlendireceğim."