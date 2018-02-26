26/02/2018 09:48


Genç avukat evinin önünde saldırıya uğradı

Çağrı Göktaş

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen olayda avukat Çağrı Göktaş oturduğu apartmandan dışarı çıktığı anda silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı

Olayın ardından silah sesleri duyan çevredeki bir işyerinin çalışanı Veli Demir ve apartmanda bulunan bir doktor yaralı avukatın yardımına koştu.  Apartmandaki doktor tarafından kravatla yaralı bacaklarına tampon uygulanan Çağrı Göktaş ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri apartman girişinde inceleme yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAYIN GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Yaralanan avukata ilk müdahaleyi yapan işyeri çalışanı Veli Demir, "Sabahleyin geldim, dükkanımı açtım. Bir gürültü duydum. ‘Vuruldum vuruldum ’ diye birisi bağırıyordu. Koştuk yardıma gitti. Apartmanda oturan doktor vardı. Hemen o geldi. Tampon yaptık yardımcı olduk. Avukat evinden çıktığı anda saldırgan birden elindeki silahla ateş etmeye başlamış, iki ayağından 4 el isabet almış.  Saldırgan daha sonra kaçmış. Vuranı tanımıyormuş” dedi.


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