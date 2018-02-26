Şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar tatil

Bitlis ve Van illerinde başlayan kar yağışının etkisini arttırması nedeniyle iki ilde eğitime 1 gün boyunca ara verildi

Bitlis'te merkez ve merkeze bağlı köy okulları ile Hizan'da okullar tatil edildi. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartlar nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personeller bir gün süreyle izinli sayılacaktır" denildi.

Hizan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemize bağlı köylerde, 26 Şubat 2018 Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller 26 Şubat 2018 Pazartesi günü idari izinli sayılacaklardır."

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Dün akşam saatlerinde belli aralıklarla başlayan kar yağışı etkisini artırınca okulların ise bir gün tatil edildiği belirtildi.