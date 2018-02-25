25/02/2018 15:21


Meteorolojiden yarın için kritik uyarı

fırtına ve yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarın bazı illerde kuvvetli fırtına ve yağış bekleniyor

Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına, doğusunda ise 9 (90 kilometre/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi de bekleniyor.

Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kuzey Ege'nin kuzeyinde ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.


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