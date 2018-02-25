25/02/2018 15:18


450 öğrenciden cinsel istismara yönelik tepki

çocuk istismarı

Batman Valiliği tarafından organize edilen ‘Batman her yerde okuyor’ etkinliğinin düzenlendiği Fen Lisesi’nde, 450 öğrenciden oluşan grup ‘İstismara hayır’ yazısını oluşturarak tepkilerini gösterdi

Etkinliğin düzenlendiği Batman Fen Lisesi Müdürü Mehmet İsen, “Farkındalık oluşturmak adına 450 öğrencimiz bir araya geldi ve aynı anda Batman okuyor kampanyasına destek verdik. Aynı zamanda ülkemizde son zamanlarda meydana gelen cinsel istismar olaylarına da öğrencilerimiz anlamlı bir tepki verdik” diye konuştu.

Okulun İngilizce Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Emre Arslan ise cinsel istismar olaylarının toplumda tüm kesimlerin canını yaktığına dikkat çekerek, “İki amaçla öğrencilerimizi bir araya getirdik. Bunlardan birincisi son zamanlardaki cinsel istismar olaylarıydı. Toplumun yarası olan bu soruna kayıtsız kalmazdık. Bu nedenle öğrencilerimiz anlamlı bir figürle ve güçlü bir sesle istismara ‘hayır’ dedi. Etkinlikteki ikinci amacımız ise Valiliğimizin başlattığı ‘Batman her yerde okuyor’ kampanyasına destek vermekti. 450 öğrencimiz aynı anda kitap okuyarak kampanyaya destek verdi.”


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