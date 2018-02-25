25/02/2018 15:08


Afrin operasyonundan acı haber, Uzman Çavuş şehit oldu

şehit haberleri

Zeytin Dalı harekatı devam ediyor. Teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu Uzman Çavuş Şükrü Ünlü şehit oldu

Teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ünlü’nün acı haberini, Mersin’in Anamur ilçesinde oturan ve bahçıvanlık yapan babası Osman Ünlü ve Gülseren Ünlü’ye askeri yetkililer verdi. Acı haberin ardından ailesi memleketleri Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı Beldesi’ndeki evlerine döndü. Türk bayraklarının asıldığı ev, taziyeye gelen komşuları ve yakınlarıyla dolup taştı. Bekar olan şehit Ünlü’nün cenazesinin bugün ikindi namazının ardından düzenlenecek törenin ardından defnedilmesi bekleniyor. 

 

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