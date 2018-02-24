24/02/2018 09:53


İzmir'de sabaha karşı korkutan deprem

deprem haberleri

İzmir Körfezinde bu sabah saat 05.16'da 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı Foça ilçesinde hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkez üssü İzmir Körfezi olarak duyurduğu deprem, bugün saat 05.16’da meydana geldi. Yerin 12.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Foça’da hissedildi. Bu depremin ardından İzmir Körfezi’nde saat 06.08’de 2.7, saat 06.12’de 3.2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha oldu.

 

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