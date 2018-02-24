24/02/2018 09:28


Hava sıcaklıkları düşüyor 5 gün aralıksız yağacak

karla karışık yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre hafta ortasına kadar hava sıcaklığı düşecek ve yağış devam edecek

Yağışlar yarından itibaren Türkiye’nin tamamını saracak ve çarşamba gününe kadar azalmaksızın devam edecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde birkaç derece düşmesi bekleniyor. Yağışlar Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar olarak, Orta Karadeniz Bölgesi’nde karla karışık yağmur olarak görülürken diğer bölgelerde ise yağmur olarak takip edilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Çorum, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Edirne’nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege’nin ve Batı Akdeniz’in yüksekleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Kayseri ve Niğde çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Ege ve Akdeniz’de görülecek yağışların; öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinde ve gece saatlerinden sonra da Antalya’nın iç ve doğu kesimleri ile Mersin’in batı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.


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