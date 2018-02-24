24/02/2018 07:59


Dev derbi nedeniyle bu yolar trafiğe kapalı olacak

istanbul yol kapalı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazar günü oynanacak dev karşılaşma nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın akşam saat 19.00'da Vodafone Park Stadı'nda oynanacak maç ile ilgili tedbirler kapsamında, saat 14.30'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapanacağı bildirildi.Açıklamada, stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyeceği, akımın Asker Ocağı Caddesi'ne verileceği, Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akımın, Dolmabahçe istikametine yönlendirilmeyeceği belirtildi.

Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikametinin araç trafiğine kapatılacağı aktarılan açıklamada, Kadırgalar alt baştan stat civarına akım sağlanamayacağı, akımın Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından, Kabataş istikametine yönlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada, Dolmabahçe'den gelen akımın iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikametinin araç trafiğine kapatılacağı vurgulanarak, "Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesinden gelen akım, Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek. Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafiğe kapatılacak. Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek ve Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak." denildi.

 

deprem haberleri
İzmir'de sabaha karşı korkutan deprem
Ümit Karan
Ümit Karan'ın evinin kapısına icra memurları dayandı
karla karışık yağmur
Hava sıcaklıkları düşüyor 5 gün aralıksız yağacak
Serhat AKın
Serhat Akın'dan Survivor hakkında bomba açıklama
zeytin dalı harekatı
TSK'dan Zeytin Dalı harekatının 36. gününde açıklama
İlgili Haberler
deprem haberleri

İzmir'de sabaha karşı korkutan deprem

karla karışık yağmur

Hava sıcaklıkları düşüyor 5 gün aralıksız yağacak

askeri sevkıyat

Sınır birliklerine sevkıyat sürüyor

çalışma saati

Bakanlık Emniyet personelinin çalışma saatlerini değiştirdi

Son Dakika Haberleri
Ümit Karan

Ümit Karan'ın evinin kapısına icra memurları dayandı

Serhat AKın

Serhat Akın'dan Survivor hakkında bomba açıklama

zeytin dalı harekatı

TSK'dan Zeytin Dalı harekatının 36. gününde açıklama

göbeklitepe tanıtım

Britanya Türk Kadınları Derneği Dr Lee Clare’in sunumuyla Göbeklitepe’yi tanıttı

 Yazarlarımız
arzu sheridan

Yeni Başlayanlar İçin Kars

1- DOĞU EKSPRESİ : Doğu Ekspresi biletleri bulmak için hemen hazırlığa başlayın. Yataklı vagonlarda bulması çok zor ama benim gibi maceracı ve cesursanız  ben koltukta ...

Devam