24/02/2018 07:45


Yüksekova'da zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlama oldu

yüksekova patlama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen olayda, zırhlı polis aracının geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcı infilak etti

Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde eski cezaevi kavşağı yakınında terör örgütü PKK tarafından refüje yerleştirilen patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada hayatını kaybeden veya yaralanan olmadı. Patlama nedeniyle araçta hasar da oluşmadı fakat çevredeki iş yerleri hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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